"Кроме Реброва, я предлагаю Скрипника, Григорчука и Вернидуба. В сборной Украины и Заваров смело может быть главным тренером, вопрос только, возьмут его или нет. Демьяненко тоже может быть. Не удивлюсь, если и Протасов, который сейчас заменяет Павелко, видит себя в кресле главного тренера сборной.

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Кстати, недавно разговаривал с Блохиным, и он мне сказал: "Я готов в третий раз возглавить сборную Украины. Хочу помочь своей стране". Я говорю: "Подожди, так у тебя спина болит". А он: "Нет, я готов!". Так что есть из кого выбирать", – поделился Леоненко в интервью Fanday.

Напомним, что сейчас сборную Украины временно возглавляет Руслан Ротань, который параллельно работает в Александрии и сборной Украины U-21. Главным претендентом на должность является Сергей Ребров, которого сватают уже длительное время.

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