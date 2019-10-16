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Леоненко розкритикував Зінченка за надмірно емоційне святкування перемоги над Португалією і виходу на Євро-2020

12:48 357 Читать на русском
Леоненко розкритикував Зінченка за надмірно емоційне святкування перемоги над Португалією і виходу на Євро-2020
Олександр Зінченко / Фото УАФ

Експерт телеканалів "Футбол 1/2" Віктор Леоненко прокоментував гучне святкування Олександра Зінченка після виходу збірної України на Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Я не зрозумів, чому він почав такі інтерв'ю роздавати після перемоги, чому він так скакав. Знаєте, що сказав би Валерій Васильович Лобановський? Якщо у тебе стільки сил залишилося після такої важкої гри – поїхали на тренування.

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Словом, зробив би йому зауваження. Звідки у Зінченка сили? Лобановський реально здивувався б: "А ти що, ще один тайм можеш зіграти? Ну-ну". Кожен серйозний гравець повинен кожен божий день доводити, що він кращий. А то зараз складається враження, що у футбол грають заради селфі і лайків.

Хоч чогось ми вже досягаємо. Сподіваюся, на чемпіонаті Європи соромно не буде", – сказав Леоненко в інтерв'ю Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, збірна України у Києві здолала Португалію і достроково забезпечила собі першу сходинку групи В та вихід на чемпіонат Європи.

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Теги
Збірна України Євро-2020 Україна - Португалія Українці за кордоном Віктор Леоненко Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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