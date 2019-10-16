Леоненко розкритикував Зінченка за надмірно емоційне святкування перемоги над Португалією і виходу на Євро-2020

Експерт телеканалів "Футбол 1/2" Віктор Леоненко прокоментував гучне святкування Олександра Зінченка після виходу збірної України на Євро-2020.

"Я не зрозумів, чому він почав такі інтерв'ю роздавати після перемоги, чому він так скакав. Знаєте, що сказав би Валерій Васильович Лобановський? Якщо у тебе стільки сил залишилося після такої важкої гри – поїхали на тренування.

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Словом, зробив би йому зауваження. Звідки у Зінченка сили? Лобановський реально здивувався б: "А ти що, ще один тайм можеш зіграти? Ну-ну". Кожен серйозний гравець повинен кожен божий день доводити, що він кращий. А то зараз складається враження, що у футбол грають заради селфі і лайків.

Хоч чогось ми вже досягаємо. Сподіваюся, на чемпіонаті Європи соромно не буде", – сказав Леоненко в інтерв'ю Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, збірна України у Києві здолала Португалію і достроково забезпечила собі першу сходинку групи В та вихід на чемпіонат Європи.

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