Екс-форвард Динамо та експерт каналів "Футбол" Віктор Леоненко вирішив не відставати від сучасних трендів.

У 51 рік колишня зірка киян наважився завести акаунт у соціальній мережі Instagram.

Шевчук: Не здивуюсь, якщо в ефірі у Леоненка коти під столом

Для "аватарки" Леоненко обрав фотографію часів своєї ігрової кар'єри. Експерт каналів "Футбол" вже встиг опублікувати кілька дописів. На одному з них засвітилася кішка Лулу, яку Леоненко часто згадував під час ефірів "Великого футболу".

Нагадаємо, одіозний форвард повісив бутси на цвях у 2002 році. Він чотири рази вигравав чемпіонат України та двічі національний Кубок.

"BMW придбав у 18. Тренер запитав: "Ти з глузду з’їхав?": українець, який грав за Шальке, а потім круто змінив життя