Экс-форвард Динамо и эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко решил не отставать от современных трендов.

В 51 год бывшая звезда киевлян решился завести аккаунт в социальной сети Instagram.

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Для "аватарки" Леоненко выбрал фотографию времен своей игровой карьеры. Эксперт каналов "Футбол" уже успел опубликовать несколько постов. На одном из них засветилась кошка Лулу, которую Леоненко часто вспоминал во время эфиров "Великого футбола".

Напомним, одиозный форвард повесил бутсы на гвоздь в 2002 году. Он четыре раза выигрывал чемпионат Украины и дважды национальный Кубок.

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