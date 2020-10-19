"Минулого тижня я говорив, що у мене були всі симптоми. Підозрював, що у мене коронавірус. Була висока температура протягом 2-3 днів – трохи більше 38. Я здав тест – він був негативним. У понеділок я зробив КТ, яке показало двостороннє запалення. 20% легень було уражено.

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Нюх залишився при мені. Але у кожного своя форма захворювання. Я читаю багато новин, багато спілкуюся з лікарями. У кожної людини лікування проходить по-різному. Не у кожного воно в легкій формі. У спортсменів теж може протікати в складній формі. Тому що футболісти після матчу виснажені фізично. Якась болячка легше прив'язується. Наприклад, як вірус міг до мене потрапити, якщо я обробляв руки спиртом, дотримувався дистанції і так далі.

Я читав новину, де німецькі фахівці зробили висновок: у кого є коти, ймовірність зараження коронавірусом знижується. У Віктора Леоненка їх два, тому він максимально захищений. Не здивуюся, якщо вони в ефірі у Віктора під столом.

Три дні було важко. Температура 38, я приймаю антибіотики три рази на день протягом 8 днів. Протокол лікування у мене близько 12 днів. Я з домашнім лікарем постійно на зв'язку. Вчора трохи піднялася температура – 37,2. Але стан нормальний. Якоїсь слабкості немає", – розповів В'ячеслав Шевчук в ефірі Великого Футболу.

Зауважимо, що у Шевчука наразі коронавірус не виявлено, хоча й було підтверджено двосторонню пневмонію. Екс-гравець Шахтаря проходить курс лікування та потроху відновлюється від хвороби.

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