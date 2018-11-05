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Лех Костевича, в який сватали Григорчука, може очолити екс-тренер збірної Польщі Навалка

23:03 64 Читать на русском
Лех Костевича, в який сватали Григорчука, може очолити екс-тренер збірної Польщі Навалка
Адам Навалка / Фото: соцмережі

Екс-наставник збірної Польщі Адам Навалка близький до підписання угоди з познанським Лехом.

Колишній тренер збірної Польщі Адам Навалка, який залишався без роботи після ЧС-2018, очолить познанський Лех, повідомляє портал Sportowe Fakty.

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Раніше лунала інформація, що клуб Костевича очолить Роман Григорчук.

Адам Навалка упродовж останніх 5 років тренував збірну Польщі. Після невдалого виступу на чемпіонаті світу-2018 він подав у відставку. За останні місяці поляк відмовив двом місцевим клубам, Гурніку та Легії, а також відхилив декілька пропозицій очолити національні збірні. Подейкували, що Навалка готувався поїхати тренувати в Китай.

Теги
Світ Лех Лех Роман Григорчук Роман Григорчук Адам Навалка Адам Навалка Володимир Костевич Володимир Костевич
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