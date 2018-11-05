Григорчук може остаточно покинути Астану – українця кличуть вирішити грандіозну кризу Леха Костевича

Український наставник Роман Григорчук може опинитись у команді, де грає його земляк Володимир Костевич. Лех звільнив головного тренера і тепер шукає серйозну заміну.

Ще в травні один з топових за мірками Польщі клубів представив нового керманича. Іван Джурджевіч мав бути тренером на роки, але щось пішло не так. Ганебний виліт з Кубка Польщі, коли фанати змусили Костевича і Ко знімати футболки Леха – мовляв, "ви не заслуговуєте честі їх носити". Поразка за поразкою в Екстракласі привели до звільнення клубної легенди. Усього через 5 місяців після амбітних заяв про повну довіру до сербського наставника, який "готувався до цього виклику роками". І ось тепер новий закордонний претендент. Українець, який раніше грав у чемпіонаті Польщі та знає місцеві реалії – рапортують польські ЗМІ.

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Екс-наставник Чорноморця і Габали формально залишається головним тренером іншого клубу. Однак насправді роман Григорчука з казахським чемпіоном тривав не дуже довго. Наш фахівець "тимчасово покинув" клуб за загадкових обставин і досі не взявся за роботу з командою. Ще після вересневої зустрічі з Динамо в Лізі Європи президент Астани завпевняв, що ось-ось українець повернеться на тренерський місток.

Натомість клуб уже встиг знову стати чемпіоном Казахстану, а віз і далі там. Як пише польський журналіст Каміл Рогульскі, Григорчук не дає собі лізти на голову, тому й покинув Астану. Зараз юристи працюють над тим, аби розірвати угоду за згодою сторін.

Twarda, wschodnia szkoła trenerki. Hryhorczuk nie daje sobie wejść na łeb, dlatego naprawdę wykurwił z Kazachstanu. Mój szacunek za zbudowanie konkurencyjnej w Europie drużyny z II ligowego jeszcze za jego kadencji Czornomorca. Qabali nie śledziłem, ale tam zrobił dobry wynik. — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) 4 листопада 2018 р.

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Ситуацію несподівано може вирішити чергова тренерська відставка у команді Костевича. За 7 років нинішнього нетерплячого керівництва Лех чекає приходу вже 7-го тренера. Познанський клуб не планував такого швидкого звільнення Джурджевіча і не мав аварійного плану Б. У поспіху звернулись до екс-тренера збірної Польщі Адама Навалки, але той після ЧС-2018 послідовно відмовляє клубам з рідного чемпіонату і веде переговори з командами китайської Суперліги.

Григорчук може вирішити проблеми Леха, який після двох поспіль поразок опустився на 7-е місце і ризикує покинути чемпіонську групу, якщо так піде далі. До того ж, 53-річний тренер грав у Польщі за Петрохемію Плоцьк, провівши у 1995-му 14 матчів в Екстракласі.

Якщо в українця вийде мирно розійтись з Астаною, його чекає важкий виклик. Команда, яка має чемпіонські амбіції, набрала менше 50% очок за 14 турів сезону і є однією з найгірших за кількістю пропущених м'ячів. Однак хіба у Вентспілсі, Чорноморці та Габалі було легше? А в усіх цих командах він досягав успіхів (то чемпіонство, то фінал Кубка, то вихід у груповий етап і плей-офф Ліги Європи).