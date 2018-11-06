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Лех Костевича, в который сватали Григорчук, может возглавить экс-тренер сборной Польши Навалка

5 ноября 23:08 9 Читати українською
Лех Костевича, в который сватали Григорчук, может возглавить экс-тренер сборной Польши Навалка
Адам Навалка / Фото: соцсети

Экс-наставник сборной Польши Адам Навалка близок к подписанию соглашения с познанским Лехом.

Бывший тренер сборной Польши Адам Навалка, который оставался без работы после ЧМ-2018, возглавит познанский Лех, сообщает портал Sportowe Fakty.

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Ранее звучала информация, что клуб Костевича возглавит Роман Григорчук.

Адам Навалка за последние 5 лет тренировал сборную Польши. После неудачного выступления на чемпионате мира-2018 он подал в отставку. За последние месяцы поляк отказал двум местным клубам, Гурнику и Легии, а также отклонил несколько предложений возглавить национальные сборные. Поговаривали, что Навалка готовился поехать тренировать в Китай.

Теги
Мир Лех Лех Роман Григорчук Роман Григорчук Адам Навалка Адам Навалка Владимир Костевич Владимир Костевич
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