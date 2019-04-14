Легка прогулянка з "мовчазним" Лєвандовскі у відеоогляді матчу Фортуна – Баварія – 1:4

Мюнхенська Баварія розгромила Фортуну з Дюссельдорфа в матчі 29-го туру німецької Бундесліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Уже в першому таймі Кінгслі Коман оформив дубль. Спочатку француз замкнув подачу Гнабрі з лівого флангу, а потім так само класно зреагував на пас Кімміха з протилежного краю.

Аугсбург на виїзді переміг Айнтрахт, Баварія розгромила Фортуну: 29-й тур Бундесліги, матчі неділі

На старті другої половини гри Мюллєр головою продовжив подачу Алькантари з кутового, а Серж Гнабрі з кількох метрів відправив м'яч у сітку. Під завісу ж поєдинку команди обмінялися голами: форвард Фортуни Доді Люкебакіо реалізував пенальті, а хавбек Баварії Леон Горецка в компенсований час вдало зіграв на добиванні.

Відзначимо, що найкращий снайпер Бундесліги Роберт Лєвандовскі результативними діями в цій зустрічі не відзначився, хоча провів на полі всі 90 хвилин.