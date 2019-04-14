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Легка прогулянка з "мовчазним" Лєвандовскі у відеоогляді матчу Фортуна – Баварія – 1:4

14 квітня 22:54 108 Читать на русском
Легка прогулянка з "мовчазним" Лєвандовскі у відеоогляді матчу Фортуна – Баварія – 1:4
Гнабрі радіє забитому м'ячу / твіттер Баварії

Мюнхенська Баварія розгромила Фортуну з Дюссельдорфа в матчі 29-го туру німецької Бундесліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

89’ Доді Люкебакіо
 
Кінгслі Коман 15’
Кінгслі Коман 41’
Серж Гнабрі 55’
Леон Ґорецка 90+2’
15’ Кінгслі Коман
41’ Кінгслі Коман
55’ Серж Гнабрі
89’ Доді Люкебакіо
90+2’ Леон Ґорецка

Уже в першому таймі Кінгслі Коман оформив дубль. Спочатку француз замкнув подачу Гнабрі з лівого флангу, а потім так само класно зреагував на пас Кімміха з протилежного краю.

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На старті другої половини гри Мюллєр головою продовжив подачу Алькантари з кутового, а Серж Гнабрі з кількох метрів відправив м'яч у сітку. Під завісу ж поєдинку команди обмінялися голами: форвард Фортуни Доді Люкебакіо реалізував пенальті, а хавбек Баварії Леон Горецка в компенсований час вдало зіграв на добиванні.

Відзначимо, що найкращий снайпер Бундесліги Роберт Лєвандовскі результативними діями в цій зустрічі не відзначився, хоча провів на полі всі 90 хвилин.

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Баварія Баварія Німеччина Фортуна Фортуна Відеоновини Фортуна - Баварія
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