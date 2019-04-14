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Хоффенхайм впевнено переміг Герту: 29-й тур Бундесліги, матчі неділі

16:26 23 Читать на русском
Хоффенхайм впевнено переміг Герту: 29-й тур Бундесліги, матчі неділі
Хоффенхайм – Герта – 2:0 / TSG Hoffenheim

В рамках 29-го туру німецького чемпіонату Хоффенхайм легко здолав спротив Герти (2:0). Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 29-й тур

Хоффенхайм – Герта – 2:0

Голи: Амірі, 29, Нельсон, 76

Фортуна – Баварія – початок о 16:30

Айнтрахт – Аугсбург – початок о 19:00

Хоффенхайм провів неймовірно потужний поєдинок проти Герти, завдавши 28 ударів по воротах – майже в шість разів більше, ніж берлінці. До 10-ї хвилини господарі могли забивати вже тричі, а на 23-й хвилині гол Бельфоділа скасували через офсайд. Тим не менш, на 29-й постріл Амірі з лінії штрафного у лівий нижній кут таки відкрив рахунок. Надалі підопічні Юліана Нагельсманна продовжили тиск, але низька якість реалізації та старання голкіпера ще тримали Герту в грі; на 75-й же вона могла зрівняти рахунок, однак Рекік не зміг забити з меж воротарського. За хвилину Нельсон з передачі Шульца подвоїв перевагу своєї команди – і саме його гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Хоффенхайм потіснив Вердер з шостої позиції, залишаючись там мінімум на тиждень. Герта повернутися у першу десятку не змогла.

Теги
Баварія Баварія Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Хоффенхайм Хоффенхайм Герта Герта Фортуна Фортуна Німеччина
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