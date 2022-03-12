Легіонер Олександрії підписав контракт з чемпіоном Латвії і явно не буде повертатися в Україну
17:15 - Читать на русском
Захисник Каспарс Дубра знову виступатиме в рідній Латвії.
РФШ на своєму офіційному сайті оголосила про підписання 31-річного центрбека.
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З літа 2019 року Дубра виступав за Олександрію. Захисник награв у чемпіонаті України 57 матчів, в яких відзначився 2 голами та 3 асистами. РФШ говорить про довготривалий контракт, тобто Каспарс явно не планує повертатися в Україну.
Додамо, що новий клуб Дубри є чинним чемпіоном Латвії.
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