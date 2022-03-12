РФШ на своєму офіційному сайті оголосила про підписання 31-річного центрбека.

Ворскла віддала провідного захисника в оренду естонському клубу

З літа 2019 року Дубра виступав за Олександрію. Захисник награв у чемпіонаті України 57 матчів, в яких відзначився 2 голами та 3 асистами. РФШ говорить про довготривалий контракт, тобто Каспарс явно не планує повертатися в Україну.

Додамо, що новий клуб Дубри є чинним чемпіоном Латвії.

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