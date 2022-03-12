РФШ на своем официальном сайте объявила о подписании 31-летнего центрбека.

Ворскла отдала ведущего защитника в аренду эстонскому клубу

С лета 2019 года Дубра выступал за Александрию. Защитник наиграл в чемпионате Украины 57 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами. РФШ говорит о долгосрочном контракте, то есть Каспарс явно не планирует возвращаться в Украину.

Добавим, что новый клуб Дубры является действующим чемпионом Латвии.

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