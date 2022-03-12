Легионер Александрии подписал контракт с чемпионом Латвии и явно не будет возвращаться в Украину
17:15 - Читати українською
Защитник Каспарс Дубра будет снова выступать в родной Латвии.
РФШ на своем официальном сайте объявила о подписании 31-летнего центрбека.
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С лета 2019 года Дубра выступал за Александрию. Защитник наиграл в чемпионате Украины 57 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами. РФШ говорит о долгосрочном контракте, то есть Каспарс явно не планирует возвращаться в Украину.
Добавим, что новый клуб Дубры является действующим чемпионом Латвии.
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