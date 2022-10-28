Легендарний Алі Даеї ризикує поплатитися, підтримуючи борців за права людини. Іранський режим дістався і до тамтешніх знаменитостей.

Працівники служби безпеки Ірану взяли під варту 53-річного Алі Даеї – колишню зірку національної збірної. Екс-футболіста затримали у місті Даккез, в одному з готелів якого зупинився легенда збірної. Разом із ним був ще один екс-футболіст – іранський воротар Хамед Лак, повідомляє Rbb24.

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Спецслужби стежили за футболістами через їхню підтримку акцій протесту, які останнім часом охопили країну. Їх спричинила смерть 22-річної Махсі Аміні, яку затримали за неправильне носіння хіджаба. Під час мітингів в Ірані вже вбито понад 200 людей (з них більше 50 – діти).

Даеї у соцмережах раніше підтримував протестувальників, а тепер ризикує отримати покарання. Спортивний директор Герти Фреді Бобіч, за яку свого часу грав іранець, підтримав колишнього футболіста.

"Дуже сумно, що так сталося. Ми захоплюємося його мужністю. Очевидно, що кожна людина має право висловлювати свою думку. На жаль, в Ірані інший режим", – заявив керівник Герти.

Впродовж своєї кар'єри Алі Даеї виступав за Герту, Баварію, Армінію, Аль-Садд та інші клуби. За збірну Ірану зіграв 149 матчів, забив 109 голів. У списку бомбардирів національних команд Алі Даеї поступається лише Кріштіану Роналду (117 м'ячів).

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