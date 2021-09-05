"Первый тайм в исполнении французской команды был очень тревожным, поскольку с точки зрения защиты они были очень хрупкими и делали много ошибок. Кроме того, часто и легко позволяли украинцам создавать опасность у ворот Льориса.

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Что касается атаки, то она была абсолютно неэффективной, так как не могла действовать по всей ширине поля, играть разнообразно. Вариант с Антуаном Гризманном, Антони Марсьялем и Кингсли Команом впереди мало что дал, и стал каким-то трудоемким.

Что позволило сборной Франции выйти сухим из воды после перерыва, так это ее полузащита. В этом и вся разница. Во втором тайме полузащита компенсировала серьезные недостатки команды в защите", – цитирует Лизаразю Maxifoot.fr.

Напомним, в матче 5-го тура отбора на ЧМ-2022 сборная Франции на выезде вырвала ничью с украинцами (1:1). Как следствие, в турнирной таблице группы D "трехцветные" с 9 баллами идут первыми, "сине-желтые" разместились на третьей строчке, набрав 5 очков.

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