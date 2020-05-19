Легенда Ліверпуля та Манчестер Сіті зізнався, що страждає на маніакальну депресію

Колишній гравець збірної Уельсу Крейг Белламі повідомив, що має проблеми психічного характеру.

"Три або чотири роки тому у мене була діагностована маніакальна депресія, і я не можу позбутися її, але я лікуюся. Мало хто про знає це. Не говорю про це багато, тому що ніхто не має до цього ніякого відношення. Я дуже стриманий. Люди бачать тільки те, що я хочу, щоб вони бачили, і намагаюся дотримуватися цього.

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Причини захворювання? Думаю, що це було відтоді, як я переїхав у Норвіч в 1990. Мені було 15 років, я жив з іншими гравцями. Важко було впоратися із самотністю і тугою за домівкою. Були ночі, коли я починав плакати і не міг ні з ким розмовляти. Коли ми стаємо старшими, ми розуміємо речі краще, це природно.

Це вплинуло на мої стосунки з батьком. Я був справді близький зі своїм батьком, але ми так і не подолали цю прогалину, тому що я вважав його відповідальним за те, що мені довеося поїхати туди. Були випадки, коли я повертався додому і не хотів назад, але він змушував мене повернутися. І він мав рацію, це було найкраще для мене", – сказав Белламі Sky Sports Football Show.

До слова, після Норвіча валлієць грав за низку британських клубів, серед яких Ньюкасл, Селтік, Блекберн, Ліверпуль, Вест Хем, Манчестер Сіті та Кардіфф. Белламі провів більше 500 матчів в АПЛ, в яких забив 170 м'ячів.

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