Легенда Ливерпуля и Манчестер Сити признался, что страдает маниакальной депрессией

Бывший игрок сборной Уэльса Крейг Беллами сообщил, что имеет проблемы психического характера.

"Три или четыре года назад у меня была диагностирована маниакальная депрессия, и я не могу избавиться от нее, но я лечусь. Мало кто об знает это. Не говорю об этом много, потому что никто не имеет к этому никакого отношения. Я очень сдержанный. люди видят только то, что я хочу, чтобы они видели, и стараюсь придерживаться этого.

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Причины заболевания? Думаю, что это было с тех пор, как я переехал в Норвич в 1990. Мне было 15 лет, я жил с другими игроками. Трудно было справиться с одиночеством и тоской по дому. Были ночи, когда я начинал плакать и не мог ни с кем разговаривать. Когда мы становимся старше, мы понимаем вещи лучше, это естественно.

Это повлияло на мои отношения с отцом. Я был действительно близок со своим отцом, но мы так и не преодолели этот пробел, потому что я считал его ответственным за то, что мне довеося поехать туда. Были случаи, когда я возвращался домой и не хотел назад, но он заставлял меня вернуться. И он был прав, это было лучшее для меня", – сказал Беллами Sky Sports Football Show.

К слову, после Норвича валлиец играл за ряд британских клубов, среди которых Ньюкасл, Селтик, Блэкберн, Ливерпуль, Вест Хэм, Манчестер Сити и Кардифф. Беллами провел более 500 матчей в АПЛ, в которых забил 170 мячей.

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