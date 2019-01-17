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Леганес – Реал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

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Леганес – Реал – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Леганес – Реал – 1:0 – відео голів та огляд матчу

Реал поступився Леганесу, але вийшов у 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео гола та огляд матчу Леганес – Реал.

Кубок Іспанії 2018/2019, 1/8 фіналу, матч-відповідь

Леганес – Реал – 1:0 (перший матч – 0:3)

Голи: Бреутвейт, 30

Леганес у дебютному матчі Кравця переміг Реал, але вилетів з Кубка Іспанії

Василь Кравець одразу ж після підписання контракту з Леганесом вийшов у старті. Втім, шанс проявити себе довелося чекати, адже половина першого тайму вийшла сухою. У середині першого тайму Браутвейт забив гол, який став єдиним у матчі.

Кубок Іспанії1/8 фіналу, матчі-відповіді

Леганес - Реал Мадрид: Середа 16 січня 2019

Леганес
Матч завершено
1 : 0
Реал Мадрид
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