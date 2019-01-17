Леганес у дебютному матчі Кравця переміг Реал, але вилетів з Кубка Іспанії

Матч-відповідь 1/8 фіналу Кубка Іспанії завершився мінімальною перемогою Леганеса, якої виявилося недостатньо для проходу до наступного раунду.

Кубок Іспанії 2018/2019, 1/8 фіналу, матч-відповідь

Леганес – Реал – 1:0 (перший матч – 0:3)

Голи: Бреутвейт, 30

Василь Кравець одразу ж після підписання контракту з Леганесом вийшов у старті. Втім, шанс проявити себе довелося почекати, адже більша частина першого тайму виявилася сухою. Реал не хотів атакувати, а господарям просто не вистачало класу – так, з класних позицій у штрафному Сіовас та Гумбау головою пробивали дуже неточно. Кравець прийняв активну участь у першій пожежі біля воріт гостей, на 22-й хвилині відгукнувшись на простріл з правого флангу, але своєчасне повернення Васкеса врятувало мадридців від удару українця з кількох метрів. Леганесу не вдавалося загострити, однак було помітно, що ініціатива знаходиться під повним контролем його футболістів.

Леганес – Реал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

В другій половині тайму гра розкрилася. На 26-й хвилині Сабін міг вивести господарів уперед, головою замкнувши подачу з лівого флангу, однак м'яч пройшов поруч зі штангою. Тут же дав про себе знати клас Реала: на 28-й Іско пройшов до лінії штрафного, обігрався з Марсело та ледь не обійшов Куельяра, якому вдалося накрити м'яч. Через хвилину Пічу відбив дальній постріл під поперечину, а на 30-й Леганес несподівано відкрив рахунок. Мартін Бреутвейт замкнув подачу з правого флангу ударом у штангу, після чого Сабін спробував добити; Навас парирував, але тут же Бреутвейт зіграв на відскоку, пробивши у фактично порожні ворота – 1:0!

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Реал продовжив діяти пасивно, в той час як Леганес летів забивати другий м'яч, сподіваючись скоротити відставання у загальному рахунку до мінімуму. Втім, атакувальний доробок господарів вийшов слабеньким: постріл Ресіо на 38-й був дуже неточним, а на 40-й Бустінса пробив з дистанції низом – точно в руки Навасу. "Бланкос" могли покарати за марнотратство на 41-й, коли Іско класною діагоналлю перевів м'яч на лінію штрафного, звідки Вінісіус пробив під ближню штангу – м'яч пройшов у сантиметрах від неї!

Другий тайм розпочався так само сухо, як і перший, однак Реал явно перехопив контроль над м'ячем. Вже на 47-й хвилині Вінісіус міг зрівняти рахунок, скориставшись невпевненою грою Куельяра, але Пічу зміг впоратись із ситуацією, не давши бразильцю пробити у ворота. Мадридці намагалися розтягувати оборону та діяти через фланги – особливо через правий, де Кравець змушений був раз за разом блокувати простріли та вривання Одріоссоли й Васкеса. Зрештою, на 75-й хвилині це призвело до травми Василя та його заміни. Тиск гостей став приймати конкретні форми: так, на 66-й та 72-й Вінісіус пробивав по центру воріт – вище та в руки Куельяру. Втім, занадто гострими ці моменти, все ж, не були.

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Леганес тягнув уперед Бреутвейт. На 56-й хвилині йому вдався непоганий постріл з правого краю карного майданчика, але вийшло високо. На 69-й же Мартін скористався вдалим відскоком м'яча й відіграв Наваса, але забити у порожні ворота з близької відстані йому не дав Одріоссола, вибивши круглого з-під його ніг. На 84-й могутній удар Бреутвейта з-під поперечини витягнув голкіпер, а через хвилину вже Сабін міг забити другий гол Леганеса – він вирвався на ударну позицію після швидкої контратаки, але пробив значно вище воріт.

Останні хвилини вийшли дуже веселими. Так, на 88-й Себальйос завершив контрвипад ударом з лівого краю штрафного під ближню штангу – м'яч пройшов у сантиметрах від неї. На 90-й же все могло завершитись остаточно: Браїм Діас вирвався один на один після проходу Вінісіуса по флангу та його поперечної передачі, однак, прошивши Куельяра, він влучив у каркас воріт! Вже у компенсований час Навасу довелося витягнути три складні удари з-під поперечин та з мінімальної дистанції, однак з переможцем пари все вже було зрозуміло давно. Фінальний свисток зафіксував перемогу Леганеса, але у чвертьфінал крокує Реал.