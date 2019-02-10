Леганес Луніна розгромив Бетіс: 23 тур Ла Ліги, матчі неділі

В матчі 23 туру Ла Ліги Леганес вдома розбив Бетіс завдяки хет-трику Ен-Несірі. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 23 тур

Леганес – Бетіс – 3:0

Голи: Ен-Несірі, 22, 36, 61

Вилучення: Гарсія, 81

Валенсія – Реал Сосьєдад – початок матчу о 17:15

Севілья – Ейбар – початок матчу о 19:30

Леганес без проблем розібрався з Бетісом. Перемогу мадридцям приніс Ен-Несірі, який оформив дубль у першому таймі. В другому таймі Юссеф відзначився втретє, ставши головним героєм матчу. Хаві Гарсія до всього ще й залишив Бетіс у меншості наприкінці матчу. Зазначимо, що Лунін потрапив у заявку на матч, тоді як Кравець залишився поза нею.

Завдяки цій перемозі Леганес набрав 29 пунктів та піднявся на 11 місце, Бетіс з 32 очками розташувався на 6 позиції.