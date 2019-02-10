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Леганес Лунина разгромил Бетис: 23 тур Ла Лиги, матчи воскресенья

15:02 64 Читати українською
Леганес Лунина разгромил Бетис: 23 тур Ла Лиги, матчи воскресенья
Радость игроков Леганеса / официальный сайт Ла Лиги

В матче 23 тура Ла Лиги Леганес дома разбил Бетис благодаря хет-трика Эн-Несири. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 23 тур

Леганес – Бетис – 3:0

Голы: Эн-Несири, 22, 36, 61

Удаление: Гарсия, 81

Валенсия – Реал Сосьедад – начало матча в 17:15

Севилья – Эйбар – начало матча в 19:30

Леганес без проблем разобрался с Бетисом. Победу мадридцам принес Эн-Несири, оформивший дубль в первом тайме. Во втором тайме Юссеф отличился в третий раз, став главным героем матча. Хави Гарсия ко всему еще и оставил Бетис в меньшинстве в конце матча. Отметим, что Лунин попал в заявку на матч, тогда как Кравец остался вне ее.

Благодаря этой победе Леганес набрал 29 пунктов и поднялся на 11 место, Бетис с 32 очками расположился на 6 позиции.

Испания23 турМунисипаль де Бутарке (Мадрид)

Леганес - Бетис: Воскресенье 10 февраля 2019

Леганес
Матч окончен
3 : 0
Бетис
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Испания Леганес Леганес Юссеф Эн-Несири Юссеф Эн-Несири Леганес - Бетис Бетис Бетис
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