Леганес – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – каталонці з "валідольною" обороною

Леганес приймає Барселону в рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги. Стартові склади та посилання на трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Леганес – Барселона розпочинається о 14:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". Натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
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Барселона змушена обходитись без трьох крайніх оборонців – Семеду, Альби та Серхі Роберто. Місце на лівому фланзі зайняв Жуніор Фірпо, а праворуч буде діяти молодий сенегалець Мусса Ваге.
Леганес: Куельяр – Росалес, Бустінса, Омеруо, Сіовас, Сілва – Оскар, Перес, Меса, –Ен-Несірі, Брейтвейт
Запасні: Соріано, Авазіем, Тарін, Арнаїс, Айтор, Ерасо, Карільйо
Барселона: тер Штеген – Фірпо, Піке, Умтіті, Ваге – Бускетс, Де Йонг – Дембеле, Мессі, Грізманн – Суарес
Запасні: Нето, Аленья, Морер, Ракітіч, Араухо, Ансу Фаті, Відаль
Леганес – Барселона: відеотрансляція матчу на MEGOGO