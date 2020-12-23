"Точно можу сказати, що розірваний контракт з Богданом Литвяком. Щодо інших – поки документи не підписані, не хочу озвучувати прізвища. Хоча таких буде ще 1-2 людини.

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Іллой-Айєт був на перегляді, і ми розглядали його кандидатуру. Швидше за все, відмовимося від його послуг. Ми ще до кінця не ухвалили рішення з президентом щодо нього. Наразі Інгулець веде переговори з одним захисником. Саме з тим, з ким хотіли би співпрацювати. Якщо зуміємо домовитися, тоді підпишемо з ним контракт, а якщо не вийде – тоді повернемося до варіанту з Емерсоном.

Благогі покинув Інгулець? Це правда. Коли він приїхав до нас, то у нього були невеликі проблеми зі здоров'ям. Рудольф вирішив їх повністю залікувати у себе на батьківщині. Виходячи з цього, вирішили призупинити дію контракту і відпустити його. Коли Благогі вирішить свої питання, то приїде до нас, і ми знову укладемо угоду", – зазначив Лавриненко в інтерв'ю Footboom.

До слова, що Інгулець завершив перше коло нинішньогосезону УПЛ десятим, маючи в активі 11 очок у дебютному сезоні в УПЛ.

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