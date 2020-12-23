"Точно могу сказать, что расторгнут контракт с Богданом Литвяком. Что касается других – пока документы не подписаны, не хочу озвучивать фамилии. Хотя таких будет еще 1-2 человека.

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Иллой-Айет был на просмотре, и мы рассматривали его кандидатуру. Скорее всего, откажемся от его услуг. Мы еще до конца не приняли решение с президентом по нему. Сейчас Ингулец ведет переговоры с одним защитником. Именно с тем, с кем хотели бы сотрудничать. Если сумеем договориться, тогда подпишем с ним контракт, а если не получится – тогда вернемся к варианту с Эмерсоном.

Благоги покинул Ингулец? Это правда. Когда он приехал к нам, то у него были небольшие проблемы со здоровьем. Рудольф решил их полностью залечить у себя на родине. Исходя из этого, было принято решение приостановить действие контракта и отпустить его. Когда Благоги решит свои вопросы, то приедет к нам, и мы снова заключим соглашение", – отметил Лавриненко в интервью Footboom.

Отметим, что Ингулец завершил первый круг десятым, имея в активе 11 очков в дебютном сезоне в УПЛ.

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