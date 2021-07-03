"Стилістично Меле є головним персонажем цієї команди. Ми бачили, як він грав у Лізі чемпіонів за Аталанту, але повинен сказати, що він дійсно зробив прорив в матчах Євро.

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У нас буде достатньо часу, щоб розібратися в тому, що ми зробили правильно і що зробили неправильно, але зараз все це потрібно відкласти в бік", – цитує Лаудрупа сайт УЄФА.

Нагадаємо, у півфіналі Євро-2020 збірна Данії зустрінеться з переможцем пари Україна – Англія.

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