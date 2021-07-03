"Стилистически Меле является главным персонажем этой команды. Мы видели, как он играл в Лиге чемпионов за Аталанту, но должен сказать, что он действительно совершил прорыв в матчах Евро.

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У нас будет достаточно времени, чтобы разобраться в том, что мы сделали правильно и сделали неправильно, но сейчас все это нужно отложить в сторону", – цитирует Лаудрупа сайт УЕФА.

Напомним, в полуфинале Евро-2020 сборная Дании встретится с победителем пары Украина – Англия.

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