"Ласкаво прошу в Україну", – Зінченко жартує щодо погоди на батьківщині

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко іронізує щодо холодної погоди в Україні.

Виходячи на передматчеве тренування Олександр Зінченко поспілкувався з працівниками стадіону щодо погоди. Українець запитав, чи холодно на вулиці, стюарди відповіли ствердно. На що Олександр пожартував: "Ласкаво прошу в Україну, хлопці".

Зінченко з іншими гравцями Манчестер Сіті відвідав хворих дітей – зворушливе відео

До слова, тоді у Манчестері було близько 4 градусів тепла. Нагадаємо, Зінченко не вийшов на поле у свій день народження на матч 17 туру чемпіонату Англії проти Евертона.

Манчестер Сіті впевнено переміг Евертон і повернувся на перше місце