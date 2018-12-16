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"Ласкаво прошу в Україну", – Зінченко жартує щодо погоди на батьківщині

13:06 606 Читать на русском
"Ласкаво прошу в Україну", – Зінченко жартує щодо погоди на батьківщині
Олександр Зінченко / Соцмережі

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко іронізує щодо холодної погоди в Україні.

Виходячи на передматчеве тренування Олександр Зінченко поспілкувався з працівниками стадіону щодо погоди. Українець запитав, чи холодно на вулиці, стюарди відповіли ствердно. На що Олександр пожартував: "Ласкаво прошу в Україну, хлопці".

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До слова, тоді у Манчестері було близько 4 градусів тепла. Нагадаємо, Зінченко не вийшов на поле у свій день народження на матч 17 туру чемпіонату Англії проти Евертона.

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Манчестер Сіті - Евертон: Субота 15 грудня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
3 : 1
Евертон
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Теги
Англія Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Евертон Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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