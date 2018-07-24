Ла Ліга отримала календар на сезон-2018/19 – відомі дати Ель Класіко

Світ — 17:39 2595
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ФІФА оголосила 10 претендентів на звання найкращого гравця року з великою сенсацією
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Зінченко не перейде у Вулверхемптон, клуб знайшов альтернативу, – журналістАнглія — 17:27 1049
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Зідан, Гвардіола, Дешам і ще 8 номінантів на звання найкращого тренера року від ФІФАСвіт — 16:12 379
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Україна на Євро-2018 U-19: його батька вбили терористи у Слов'янську – 4 роки потому екс-динамівець вийшов у півфіналЗбірна України — 15:21 4077
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Малком переходить у Барселону – всі деталі узгоджені, Рома залишилася ні з чимІспанія — 14:48 1406
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