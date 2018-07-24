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Ла Ліга отримала календар на сезон-2018/19 – відомі дати Ель Класіко

15:44 980 Читать на русском
Ла Ліга отримала календар на сезон-2018/19 – відомі дати Ель Класіко
Барселона – Реал / FFT

З'явився розклад іспанської першості на наступний сезон – Реал і Барселона зустрінуться в 10 та 26 турах.

Розпочнеться чемпіонат Іспанії 18 серпня. У першому турі Барселона прийматиме Алавес, Реал вдома зустрінеться з Хетафе, а центральним матчем стане протистояння Атлетіко та Валенсії.

Поєдинки між Барселоною і Реалом заплановані на 10 та 26 тури. 28 жовтня у першому колі Ель Класіко прийме Камп Ноу, а 3 березня у другому колі головне протистояння країни відбудеться на Сантьяго Бернабеу.

Тебас: Ель Класіко у сезоні 2019/20 буде поставлене якомога раніше

Відзначимо також дати мадриського дербі між Реалом і Атлетіко – 30 вересня на Бернабеу та 10 лютого на Ванда Метрополітано.

Теги
Головне Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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