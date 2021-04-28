"Мені було погано в Арсеналі в цьому сезоні, оскільки я не мав стабільності, яка була минулого року. Лише останні 5 чи 6 поєдинків я провів на хорошому рівні. Чесно кажучи, Ла Ліга мені подобається набагато більше. Прем'єр-ліга є складнішою, але з моїм стилем іспанський чемпіонат для мене набагато кращий.

Арсенал відреагував на чутки щодо продажу клубу

Ще одна оренда була непростою для обох сторін, як для Реала, так і для мене. Мені виповниться 25 років у серпні, і я маю опинитись у клубі, в якому я буду почуватись особливим, ось що я шукаю. Я дуже люблю Бетіс, я фанат Бетіса, я спостерігаю за кожною їхньою грою. Пеллегріні – справді хороший тренер, який мені подобається", – зазначив Себальйос у коментарі Onda Cero.

Нагадаємо, іспанець виступав за Бетіс з 2012-го по 2017-й, після чого перебрався до Реала. Наразі Себальйос виступає за Арсенал, у складі якого зіграв у 37 поєдинках та відзначився 3 асистами.

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