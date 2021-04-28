"Мне было плохо в Арсенале в этом сезоне, поскольку я не имел стабильности, которая была в прошлом году. Лишь последние 5 или 6 поединков я провел на хорошем уровне. Честно говоря, Ла Лига мне нравится гораздо больше. Премьер-лига является более сложной, но с моим стилем испанский чемпионат для меня намного лучше.

Арсенал отреагировал на слухи о продаже клуба

Еще одна аренда была непростой для обеих сторон, как для Реала, так и для меня. Мне исполнится 25 лет в августе, и я должен оказаться в клубе, в котором я буду чувствовать себя особенным, вот что я ищу. Я очень люблю Бетис, я фанат Бетиса, я наблюдаю за каждой их игрой. Пеллегрини – действительно хороший тренер, который мне нравится", – отметил Себальос в комментарии Onda Cero.

Напомним, испанец выступал за Бетис с 2012-го по 2017-й, после чего перебрался в Реал. Сейчас Себальос выступает за Арсенал, в составе которого сыграл в 37 матчах и отметился 3 ассистами.

"Гвардіола приніс шампанське і 3 келихи": відверта історія Ілкая Гюндогана про дискримінацію, мрію та урок від Клоппа