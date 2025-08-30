Ла Ліга, турнірна таблиця: Вільяреал випереджає Барсу і Реал, екс-клуб Яремчука у топ-10, новачок піднявся
00:55 - Читати іншою мовою
"Футбол 24" знайомить із ситуацією, яка склалася в турнірній таблиці за підсумками чемпіонату Іспанії 2025/26.
Третій тур Ла Ліги стартував у п'ятницю, 29 серпня. Ельче переграв Леванте (2:0) та набрав п'ять балів, що дозволило піднятися на шосту сходинку.
Севілья зазнала прикрої поразки від Хетафе й залишилась з нулем очок, Атлетік переміг кривдників Циганкова
Леванте залишився у зоні вильоту з нулем. Валенсія здобула перемогу у матчі проти Хетафе (2:0). "Кажани" мають тепер чотири бали та піднялися у топ-10.
У суботу Атлетіко зіграє проти Депортіво, Жирона протистоятиме Севільї, а Реал прийматиме Мальорку. Барселона свій матч з Райо проведе в неділю.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter