"Футбол 24" знайомить із ситуацією, яка склалася в турнірній таблиці за підсумками чемпіонату Іспанії 2025/26.

Третій тур Ла Ліги стартував у п'ятницю, 29 серпня. Ельче переграв Леванте (2:0) та набрав п'ять балів, що дозволило піднятися на шосту сходинку.

Севілья зазнала прикрої поразки від Хетафе й залишилась з нулем очок, Атлетік переміг кривдників Циганкова

Леванте залишився у зоні вильоту з нулем. Валенсія здобула перемогу у матчі проти Хетафе (2:0). "Кажани" мають тепер чотири бали та піднялися у топ-10.

У суботу Атлетіко зіграє проти Депортіво, Жирона протистоятиме Севільї, а Реал прийматиме Мальорку. Барселона свій матч з Райо проведе в неділю.