Аталанта удержала ничью с Ювентусом и вернулась в зону Лиги чемпионов, Наполи разгромил Интер

В рамках 37-го тура Серии А Торино уступил Эмполи, Парма одолела Фиорентину, Сампдория не смогла победить Кьево, Милан переиграл Фрозиноне, Аталанта расписала ничью с Ювентусом, а Интер потерпел сокрушительное поражение в Неаполе.

Чемпионат Италии 2018/2019, 37-й тур

Кьево – Сампдория – 0:0

Удаление: Барба, 40 (Кьево, красная карточка)

Эмполи – Торино – 4:1

Голы: Аква, 27, Бриги, 65, Ди Лоренцо, 70, Капуто, 89 – Фальке, 56

Парма – Фиорентина – 1:0

Голы: Жерсон, 80 (аг.)

Милан – Фрозиноне – 2:0

Голы: Пйонтек, 57, Сусо, 67

Нереализованный пенальти: Трота, 49

Наполи – Интер – 4:1

Голы: Зелински, 16 Мартинес, 61, Руис, 71, 79 – Икарди, 81 (пен)

Ювентус – Аталанта – 1:1

Голы: Манджукич, 80 – Иличич, 33

Удаление: Бернардески, 90+3

Андреа Пірло – Геній, який відіграв 23 роки, божеволів в Україні, шокував секретом Індзагі та називає вчителем Луческу

В первом матче воскресенья 37 тура чемпионата Италии сошлись Кьево и Сампдория. Обе команды вышли на поле без особой мотивации, ведь "летучие ослы" уже вылетели из Серии А, а "блучеркьяти" потеряли шансы на еврокубки. Однако изюминка в матче все-таки была: последний матч дома проводил Серджио Пеллисье – легенда Кьево, автор 139 голов в 514 матчах. Также было интересно, сможет ли легендарный Фабио Квальярелла увеличить свой голевой актив, который составлял 26 голов. И уже на 10-й минуте Кьево забил: Мехди Лерис в штрафной соперника принял мяч, поставив корпус оттеснил защитника и пробил между ног вратарю. Однако судья, воспользовавшись системой VAR, отменил взятие ворот зафиксировав офсайд. В середине тайма Кьево в течение минуты мог забивать дважды: сначала Фабио Депаоли, а через мгновение и Мариуш Стемпинський пробили мимо левой стойки. На 40-й минуте Кьево остался в меньшинстве: с поля за подножку был удален Федерико Барба. Под конец тайма мог забить Квальярелла, но мяч пролетел над перекладиной. Второй тайм прошел в позиционной борьбе и запомнился лишь опасным ударом Фабио Квальяреллы. После этого матча Сампдория набрала 50 очков и заняла девятое место, Кьево с 16-ю пунктами остался последним.

Эмполи в случае выигрыша мог покинуть зону вылета, однако победить Торино, который за четыре месяца проиграл лишь однажды было очень сложно. Всередине первого тайма Афре Аква после передачи Марко Паяча открыл счет в матче. Андреа Белотти еще до перерыва мог минимум трижды сравнивать счет, но после его ударов мяч упорно не хотел лезть в сетку. В начале второго тайма на поле вышел Яго Фальке и через три минуты с подачи Андреа Белотти сравнял счет в матче. На 65-й минуте Маттео Бриги, который только появился на поле, удачно сыграл на добивании и вывел Эмполи вперед. А через пять минут Джованни Ди Лоренцо утроил преимущество своей команды. За минуту до окончания матча Франческо Капуто довел счет до разгромного. Победа принесла Эмполи 38 очков и семнадцатую строчку, Торино с 60 пунктами остался седьмым.

Парма и Фиорентина боролись за шесть очков, ведь каждая из команд рисковала покинуть Серию А. "Пурпурные" больше владели преимуществом, однако счет на табло не менялся до 80-й минуты. "Желто-синие" получили право на штрафной, после которого мяч в собственные ворота срезал Жерсон. Поражение оставило Фиорентину на четырнадцатой строчке, зато Парма обошла своего соперника на одно очко и набрав 41 пункт разместилась на тринадцатом месте.

Милан в случае победы над Фрозиноне хотя бы временно поднимался на четвёртое место, что за тур до завершения чемпионата позволяло надеяться на ЛЧ. Хозяева сразу же пошли в атаку, однако первый тайм, несмотря на огромное давление "россонери", завершился без голов. На старте второго гости едва не наказали соперника за расточительность, заработав пенальти, однако Доннарумма вытащил выстрел Тротты с "точки". Милан проснулся и уже на 57-й минуте вышел вперёд после передачи Борини, которую замкнул Пйонтек – 0:1. На 66-й же подопечные Гаттузо добили соперника ударом со штрафного, который мастерски исполнил Сусо – 2:0. Данный красавец-гол стал последним во встрече.

Аталанта опустилась на пятую позицию, однако всего одно очко вернуло бы её в зону ЛЧ – впрочем, его надо было набирать с Ювентусом на его поле. Туринцы начали активно – уже на 2-й минуте Роналду выстрелил выше ворот с нескольких метров. Очень быстро гости перехватили инициативу: на 7-й Щенсны парировал удар де Рона, а на 8-й он отразил замыкание с углового, после чего Сапата пробил над перекладиной. На 28-й Дуван ударил с линии штрафной, однако кипер снова спас; впрочем, уже на 33-й Иличич замкнул скидку с корнера в пустой угол – 0:1. До перерыва бергамаски доминировали, но во втором тайме неожиданно стали играть на отбой. Единственный опасный момент произошел на 70-й минуте, когда Иличич со штрафного пробил под перекладину, но Щенсны спас. Юве дожал Аталанту на 80-й усилиями Манджукича, который замкнул подачу Куадрадо ударом между ног вратарю с острого угла – 1:1. Юве старался вырвать победу, но матч таки завершился вничью.

Интер в случае поражения в Неаполе мог осложнить себе борьбу за ЛЧ, поэтому нужно было хотя бы не проиграть. Впрочем, уже на первых минутах Мертенс и Милик могли забить дальними ударами, но мячи пролетели над перекладиной. На 16-й же в сферу метров с 30-ти приложился Зелински, попав в девятку – 1:0. В следующей атаке Перишич мог сравнять выстрелом в касание с паса Политано, но получилось слишком высоко; в дальнейшем хозяева захватили инициативу и продолжили обстрел ворот соперника, не позволяя Интеру создать что-то особенное. После перерыва же Наполи устроил разгром: на 61-й минуте Мертенс замкнул подачу Кальехона, на 71-й Руис забил в пустой угол с паса Малькуи, а на 79-й оформил дубль – 4:0. Икарди на 81-й размочил счёт с пенальти, но на большее гостей не хватило.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ