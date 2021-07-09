Захисник збірної Італії Джорджо К'єлліні запевнив, що його діалог з капітаном іспанців Жорді Альбою був цілком дружнім.

"Люди наговорили значно більше, ніж там сталося. Ми обирали бік монетки, і арбітр сказав – червоний та синій. Коли випав червоний, то Жорді відразу сказав, що це його бік, але я жартома відповів, що це неправда.

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Після нашого промаху в першому ударі я був у відчаї. Ми розділили емоції, які збережуться навіки, а в кінці всі обіймалися зі сльозами", – наводить слова К'єлліні Marca.

Нагадаємо, Італія переламала невдалу серію пенальті і пробилася до фіналу Євро. Вирішальний матч проти Англії відбудеться 11 липня, початок о 22:00.

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