Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини заверил, что его диалог с капитаном испанцев Жорди Альбой был вполне дружественным.

"Люди наговорили гораздо больше, чем там произошло. Мы выбирали сторону монетки, и арбитр сказал – красная и синяя. Когда выпала красная, то Жорди сразу сказал, что это его сторона, но я в шутку ответил, что это неправда.

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После нашего промаха в первом ударе я был в отчаянии. Мы разделили эмоции, которые сохранятся навсегда, а в конце все обнимались со слезами", – приводит слова Кьеллини Marca.

Напомним, Италия переломила неудачную серию пенальти и пробилась в финал Евро. Решающий матч против Англии состоится 11 июля, начало в 22:00.

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