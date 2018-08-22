Квитки на матч жіночих збірних з футболу України та Угорщини

Матч жіночих збірних з футболу України та Угорщини

4 вересня 2018 року жіноча збірна України зіграє заключний матч відбору Чемпіонату світу 2019 проти збірної Угорщини.

Прийматиме цей знаковий матч місто Тернопіль, Тернопільський міський стадіон. Початок матчу Україна – Угорщина – 18.00.

Придбати квитки на заключний матч кваліфікації Чемпіонату світу 2019 можна онлайн на ресурсі Esport.

А також – у день матчу, 4 вересня, в касах Тернопільського міського стадіону.

Вартість квитків: 20 та 30 грн.

Нагадаємо, що наразі національна жіноча збірна команда України з футболу займає ІІІ місце в своїй у відбірковій групі, поступаючись Швеції та Данії.

Турнірна таблиця

І В Н П М О 1. Швеція 6 5 0 1 18—2 15 2. Данія 6 5 0 1 21—6 15 3. Україна 6 3 1 2 7—7 10 4. Угорщина 7 1 1 5 8—24 4 5. Хорватія 7 0 2 5 4—19 2



А згідно з регламентом турніру до фінальної частини напряму вийдуть переможці семи відбірних груп європейської кваліфікації.

Чотири кращі володарі других місць за результатами матчів із першою, третьою та четвертою командами груп зіграють у плей-офф.

Ця стадія складатиметься з двох раундів по два поєдинки й визначить ще одного учасника ЧС-2019 від зони УЄФА.

Подаруймо справжню підтримку нашим жінкам! Зустрічаймося на трибунах Тернопільського міського стадіону!