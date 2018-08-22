Квитки на матч жіночих збірних з футболу України та Угорщини

4 вересня 2018 року жіноча збірна України зіграє заключний матч відбору Чемпіонату світу 2019 проти збірної Угорщини.
Прийматиме цей знаковий матч місто Тернопіль, Тернопільський міський стадіон. Початок матчу Україна – Угорщина – 18.00.
Придбати квитки на заключний матч кваліфікації Чемпіонату світу 2019 можна онлайн на ресурсі Esport.
А також – у день матчу, 4 вересня, в касах Тернопільського міського стадіону.
Вартість квитків: 20 та 30 грн.
Нагадаємо, що наразі національна жіноча збірна команда України з футболу займає ІІІ місце в своїй у відбірковій групі, поступаючись Швеції та Данії.
Турнірна таблиця
|
|
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1.
|
Швеція
|
6
|
5
|
0
|
1
|
18—2
|
15
|
2.
|
Данія
|
6
|
5
|
0
|
1
|
21—6
|
15
|
3.
|
Україна
|
6
|
3
|
1
|
2
|
7—7
|
10
|
4.
|
Угорщина
|
7
|
1
|
1
|
5
|
8—24
|
4
|
5.
|
Хорватія
|
7
|
0
|
2
|
5
|
4—19
|
2
А згідно з регламентом турніру до фінальної частини напряму вийдуть переможці семи відбірних груп європейської кваліфікації.
Чотири кращі володарі других місць за результатами матчів із першою, третьою та четвертою командами груп зіграють у плей-офф.
Ця стадія складатиметься з двох раундів по два поєдинки й визначить ще одного учасника ЧС-2019 від зони УЄФА.
Подаруймо справжню підтримку нашим жінкам! Зустрічаймося на трибунах Тернопільського міського стадіону!