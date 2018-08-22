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Квитки на матч жіночих збірних з футболу України та Угорщини

11:59 47
Квитки на матч жіночих збірних з футболу України та Угорщини
Матч жіночих збірних з футболу України та Угорщини

4 вересня 2018 року жіноча збірна України зіграє заключний матч відбору Чемпіонату світу 2019 проти збірної Угорщини.

Прийматиме цей знаковий матч місто Тернопіль, Тернопільський міський стадіон. Початок матчу Україна – Угорщина – 18.00.

Придбати квитки на заключний матч кваліфікації Чемпіонату світу 2019 можна онлайн на ресурсі Esport.

А також – у день матчу, 4 вересня, в касах Тернопільського міського стадіону.

Вартість квитків: 20 та 30 грн.

Нагадаємо, що наразі національна жіноча збірна команда України з футболу займає ІІІ місце в своїй у відбірковій групі, поступаючись Швеції та Данії.

Турнірна таблиця

І

В

Н

П

М

О

1.

Швеція

6

5

0

1

18—2

15

2.

Данія

6

5

0

1

21—6

15

3.

Україна

6

3

1

2

7—7

10

4.

Угорщина

7

1

1

5

8—24

4

5.

Хорватія

7

0

2

5

4—19

2


А згідно з регламентом турніру до фінальної частини напряму вийдуть переможці семи відбірних груп європейської кваліфікації.

Чотири кращі володарі других місць за результатами матчів із першою, третьою та четвертою командами груп зіграють у плей-офф.

Ця стадія складатиметься з двох раундів по два поєдинки й визначить ще одного учасника ЧС-2019 від зони УЄФА.

Подаруймо справжню підтримку нашим жінкам! Зустрічаймося на трибунах Тернопільського міського стадіону!

Теги
Угорщина УЄФА Жіноча збірна України Збірна України
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