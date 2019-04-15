Кварцяний розповів, що може покращити гру українських команд

Колишній тренер Волині Віталій Кварцяний прокоментував ситуацію з відвідуваністю в УПЛ та Першій лізі.

"Вважаю, що не Перша ліга підтягується до УПЛ, а УПЛ опускається до Першої за рівнем гри. Зараз ми бачимо порожні стадіони.

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Якщо зміниться ментальність людей, захочуть ходити на стадіон, то може футболісти стануть грати в інший футбол.

Цікавий, напружений, не такий, коли тримають м'яч і по півгодини воріт не бачать", – сказав Кварцяний програмі Великий футбол.

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