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Кварцяний розповів, що може покращити гру українських команд

09:15 3 Читать на русском
Кварцяний розповів, що може покращити гру українських команд
Віталій Кварцяний / соцмережі

Колишній тренер Волині Віталій Кварцяний прокоментував ситуацію з відвідуваністю в УПЛ та Першій лізі.

"Вважаю, що не Перша ліга підтягується до УПЛ, а УПЛ опускається до Першої за рівнем гри. Зараз ми бачимо порожні стадіони.

Кварцяний: Сумую за тим адреналіном, який відчував, коли був тренером

Якщо зміниться ментальність людей, захочуть ходити на стадіон, то може футболісти стануть грати в інший футбол.

Цікавий, напружений, не такий, коли тримають м'яч і по півгодини воріт не бачать", – сказав Кварцяний програмі Великий футбол.

УПЛ не потрапила у топ-30 ліг за середньою відвідуваністю в останні 5 років, Динамо збирає 20% глядачів першості

Теги
Перша ліга Віталій Кварцяний Віталій Кварцяний УПЛ Волинь Волинь
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