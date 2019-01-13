Квартиру Іщенка в Києві пограбували

Екс-захисник Шахтаря Микола Іщенко постраждав від злочинців, які пограбували його квартиру.

У Києві зловмисники проникли в квартиру захисника Чорноморця Миколи Іщенка, повідомляє strana.ua.

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За інформацією джерел в правоохоронних органах, заява в поліцію надійшла 12 січня. Як виявилось, квартиру за адресою Бульвар Лесі Українки 7 обікрали ще в новорічні свята. Іщенко був на відпочинку з сім'єю з 25 грудня по 12 січня.

Коли гравець повернувся додому, помітив, що двері були розкриті, всередині все перевернуто з ніг на голову.

У родини зникли Macbook, 2 IPad, золоте кільце з діамантами, золоті сережки з діамантами, золотий кулон Bulgary, золотий годинник з діамантами Hublot, ще один Hublot у корпусі з металу, норкова шуба, ключі від комірки в банку та гроші – 6200 доларів та 7 тисяч гривень.

Швидше за все, злочин міг статись за наводкою знайомих футболіста, або злочинці побачили фото з відпочинку в соцмережах. Поліція порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 УК України – Крадіжка з проникненням.

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