Золоті 80-ті: М'ясник із Більбао знищив Марадону, зірки Ювентуса чекають на українця і ще 23 фото "старої школи"

Мішель Платіні і Ко чекають на Заварова

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Геніальний гравець Дієго Марадона та не менш геніальний тренер Сесар Луїс Менотті. Вони співпрацювали у Барселоні та збірній Аргентини.

2. Йохан Кройф із своїм сином Хорді, який у "нульових" виступатиме навіть за донецький Металург. Фото 1982 року.

3. Неймовірна атмосфера на матчі уругвайського Пеньяроля, який у 80-х здобув чотири чемпіонські титули, два Кубки Лібертадорес та Міжконтинентальний кубок.

4. Тоттенхем у рекламній акції 1985-го. Під м'ячем впізнаємо, зокрема, Кріса Х'ютона (другий ліворуч), теперішнього наставника Брайтона, який у ті часи виступав за "шпор" на позиції захисника.

5. Лише від його вигляду – мороз по шкірі. Коли ж він виходив на поле – суперникам залишалося молитись. Андоні Гойкоечеа на прізвисько "М'ясник із Більбао" – непрохідний захисник Атлетіка 1970-80-х. Саме він зламав Марадону, відправивши Ель Дієго у лазарет на половину сезону.

6. До слова, Марадона у Каталонії розсікав на ось такому Mercedes (1984 рік).

7. Міжконтинентальний кубок-1983. Греміо – Гамбург – 2:1. На газоні – спустошений і закривавлений захисник німецького клубу Дітмар Якобс.

8. А це – колоритний хавбек Маріо Сержіо, один із лідерів Греміо, у тому ж матчі.

9. Суто апеннінська дуель. Зіко (Удінезе) проти Рея Вілкінса (Мілан).

10. Тома Н'Коно – видатний голкіпер Еспаньйола і збірної Камеруну 80-х – початку 90-х.

11. Дієго Марадона, вожак Наполі, пробиває по воротах Ювентуса (1985 рік).

12. Суворе січневе тренування Боки Хуніорс у 1982-му.

13. Гарі Лінекер – джентльмен атаки Барселони у 1980-х: 103 матчі, 42 голи у Прімері.

14. Марадона – чемпіон планети-1986.

15. Міжконтинентальний кубок-1988. Насьйональ – ПСВ – 2:2, по пенальті 7:6. Героєм лотереї став голкіпер уругвайців Хорхе Сере.

16. Клаудіо Джентіле, Мішель Платіні, Антоніо Кабріні і Карло Ості у Ювентусі. Через 5 років гравцем туринців стане наш Олександр Заваров.

17. Вісімдесяті – це розпал взаємної ненависті між аргентинцями та англійцями, що, зрештою, не стало на заваді приятельським стосункам Дієго Марадони та Глена Ходдла.

18. Польському голкіперу "драконів" Юзефу Млинарчику доводилося грати навіть у таких умовах. Міжконтинентальний кубок-1987. Порту – Пеньяроль – 2:1.

19. Браян Робсон і Джон Барнс – основа збірної Англії 80-х – початку 90-х.

20. Гравці Сампдорії Грем Сунесс та Джанлука Віаллі щойно ознайомилися із найсвіжішими спортивними новинами (1985 рік).

21. Мішель Платіні бере інтерв'ю у свого одноклубника – Збігнєва Бонека.

22. Марадона проти Барезі – у найкращих традиціях Брюса Лі. Сезон 1988/89.

23. Прощальний матч Мішеля Платіні (1988 рік). Франція проти збірної світу під наглядом Пеле. Кажуть, Марадону буквально в останній момент вмовили приїхати.

24. Ексцентричний голкіпер Ліверпуля Брюс Гроббелар святкує Хеловін.

25. Юна зірка Аякса Денніс Бергкамп впевнено крутить педалі у напрямку 90-х, де здобуде славу одного з найяскравіших віртуозів АПЛ.

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