toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Статті Овертайм
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Золоті 80-ті: М'ясник із Більбао знищив Марадону, зірки Ювентуса чекають на українця і ще 23 фото "старої школи"

13:00 537 Читать на русском
Золоті 80-ті: М'ясник із Більбао знищив Марадону, зірки Ювентуса чекають на українця і ще 23 фото "старої школи"
Мішель Платіні і Ко чекають на Заварова
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Геніальний гравець Дієго Марадона та не менш геніальний тренер Сесар Луїс Менотті. Вони співпрацювали у Барселоні та збірній Аргентини.

менотті марадона

2. Йохан Кройф із своїм сином Хорді, який у "нульових" виступатиме навіть за донецький Металург. Фото 1982 року.

кройф

3. Неймовірна атмосфера на матчі уругвайського Пеньяроля, який у 80-х здобув чотири чемпіонські титули, два Кубки Лібертадорес та Міжконтинентальний кубок.

пеньяроль

4. Тоттенхем у рекламній акції 1985-го. Під м'ячем впізнаємо, зокрема, Кріса Х'ютона (другий ліворуч), теперішнього наставника Брайтона, який у ті часи виступав за "шпор" на позиції захисника.

тоттенхем

5. Лише від його вигляду – мороз по шкірі. Коли ж він виходив на поле – суперникам залишалося молитись. Андоні Гойкоечеа на прізвисько "М'ясник із Більбао" – непрохідний захисник Атлетіка 1970-80-х. Саме він зламав Марадону, відправивши Ель Дієго у лазарет на половину сезону.

гойкоечеа

6. До слова, Марадона у Каталонії розсікав на ось такому Mercedes (1984 рік).

марадона

7. Міжконтинентальний кубок-1983. Греміо – Гамбург – 2:1. На газоні – спустошений і закривавлений захисник німецького клубу Дітмар Якобс.

8. А це – колоритний хавбек Маріо Сержіо, один із лідерів Греміо, у тому ж матчі.

9. Суто апеннінська дуель. Зіко (Удінезе) проти Рея Вілкінса (Мілан).

зіко

10. Тома Н'Коно – видатний голкіпер Еспаньйола і збірної Камеруну 80-х – початку 90-х.

11. Дієго Марадона, вожак Наполі, пробиває по воротах Ювентуса (1985 рік).

марадона

12. Суворе січневе тренування Боки Хуніорс у 1982-му.

бока хуніорс

13. Гарі Лінекер – джентльмен атаки Барселони у 1980-х: 103 матчі, 42 голи у Прімері.

лінекер

14. Марадона – чемпіон планети-1986.

марадона

15. Міжконтинентальний кубок-1988. Насьйональ – ПСВ – 2:2, по пенальті 7:6. Героєм лотереї став голкіпер уругвайців Хорхе Сере.

16. Клаудіо Джентіле, Мішель Платіні, Антоніо Кабріні і Карло Ості у Ювентусі. Через 5 років гравцем туринців стане наш Олександр Заваров.

ювентус

17. Вісімдесяті – це розпал взаємної ненависті між аргентинцями та англійцями, що, зрештою, не стало на заваді приятельським стосункам Дієго Марадони та Глена Ходдла.

марадона ходдл

18. Польському голкіперу "драконів" Юзефу Млинарчику доводилося грати навіть у таких умовах. Міжконтинентальний кубок-1987. Порту – Пеньяроль – 2:1.

сніг

19. Браян Робсон і Джон Барнс – основа збірної Англії 80-х – початку 90-х.

робсон барнс

20. Гравці Сампдорії Грем Сунесс та Джанлука Віаллі щойно ознайомилися із найсвіжішими спортивними новинами (1985 рік).

21. Мішель Платіні бере інтерв'ю у свого одноклубника – Збігнєва Бонека.

платіні бонек

22. Марадона проти Барезі – у найкращих традиціях Брюса Лі. Сезон 1988/89.

марадона барезі

23. Прощальний матч Мішеля Платіні (1988 рік). Франція проти збірної світу під наглядом Пеле. Кажуть, Марадону буквально в останній момент вмовили приїхати.

марадона платіні пеле

24. Ексцентричний голкіпер Ліверпуля Брюс Гроббелар святкує Хеловін.

25. Юна зірка Аякса Денніс Бергкамп впевнено крутить педалі у напрямку 90-х, де здобуде славу одного з найяскравіших віртуозів АПЛ.

бергкамп

Сторінка автора у Facebook

Золоті 90-ті: Гвардіола – тінь Марадони, 251 гол від напарника легенди Динамо і ще 28 фото "старої школи"

Теги
Брюс Гроббелар Ретро Луїс Сеcар Менотті Пеньяроль Ювентус Ювентус Барселона Барселона Порту Порту Дієго Марадона Дієго Марадона Мішель Платіні Йохан Кройф Гарі Лінекер Статті Хорді Кройф Олег Бабій Деннiс Бергкамп Світ Овертайм
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Рома відмовилась підписувати Маліновського, – ЗМІ
    Італія — 10:124160 Рома відмовилась підписувати Маліновського, – ЗМІ
1
год
:
8
хв
Вест Хем
14:30
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук