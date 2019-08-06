Кваліфікація Ліги Європи: Рига з українцями вирвала нічию у ГІКа, Сабуртало впорався з Араратом-Вірменією

Відбулися перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи: Рига та ГІК розійшлися миром у Латвії, а Сабуртало впорався із принциповим суперником в Єревані.

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Арарат-Вірменія – Сабуртало – 1:2

Голи: Кобялко, 31 – Алтунашвілі, 72, Кенія, 76

Рига – ГІК – 1:1

Голи: Білінскі, 81 – Вайрюнен, 7

ЦСКА Софія – "вбивця чемпіонів" з тріумфатором головного єврокубка на чолі: представлення суперника Зорі в Лізі Європи

У столиці Вірменії першими забили господарі. Росіянин Антон Кобялко забив після пасу Гузя на 31-й хвилині. Та в другому таймі Сабуртало перевернув усе з ніг на голову за 4 хвилини. Спочатку Сандро Алтунашвілі зрівняв рахунок, а потім екс-хавбек Карпат Лєван Кенія вирвав перемогу для чемпіонів Грузії.

Стався камбек і в Ризі. Фінський ГІК забив у дебюті зусиллями Тіма Вайрюнена. Та під завісу поєдинку латвійці зуміли вирвати нічию, коли Каміл Білінскі реалізував момент після передачі Стугліса. До слова, за рижан годину ігрового часу провів українець Роман Дебелко (саме замість нього вийшов Білінскі), а його співвітчизник В'ячеслав Шарпар з'явився на полі на 76-й хвилині.