toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
БРЮГГЕ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кваліфікація Ліги Європи: Рига з українцями вирвала нічию у ГІКа, Сабуртало впорався з Араратом-Вірменією

21:13 114 Читать на русском
Кваліфікація Ліги Європи: Рига з українцями вирвала нічию у ГІКа, Сабуртало впорався з Араратом-Вірменією
Арарат-Вірменія – Сабуртало / фото із соцмереж

Відбулися перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи: Рига та ГІК розійшлися миром у Латвії, а Сабуртало впорався із принциповим суперником в Єревані.

 

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Арарат-Вірменія – Сабуртало – 1:2

Голи: Кобялко, 31 – Алтунашвілі, 72, Кенія, 76

Рига – ГІК – 1:1

Голи: Білінскі, 81 – Вайрюнен, 7

ЦСКА Софія – "вбивця чемпіонів" з тріумфатором головного єврокубка на чолі: представлення суперника Зорі в Лізі Європи

У столиці Вірменії першими забили господарі. Росіянин Антон Кобялко забив після пасу Гузя на 31-й хвилині. Та в другому таймі Сабуртало перевернув усе з ніг на голову за 4 хвилини. Спочатку Сандро Алтунашвілі зрівняв рахунок, а потім екс-хавбек Карпат Лєван Кенія вирвав перемогу для чемпіонів Грузії.

Стався камбек і в Ризі. Фінський ГІК забив у дебюті зусиллями Тіма Вайрюнена. Та під завісу поєдинку латвійці зуміли вирвати нічию, коли Каміл Білінскі реалізував момент після передачі Стугліса. До слова, за рижан годину ігрового часу провів українець Роман Дебелко (саме замість нього вийшов Білінскі), а його співвітчизник В'ячеслав Шарпар з'явився на полі на 76-й хвилині.

blog_ava
Брюгге – Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20
21:22
13921
Теги
Ліга Європи Сабуртало Сабуртало Рига Рига Українці за кордоном Арарат-Вірменія Арарат-Вірменія Арарат-Вірменія - Сабуртало Рига - ГІК В'ячеслав Шарпар В'ячеслав Шарпар ГІК ГІК Роман Дебелко Роман Дебелко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Брюгге – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів
    Ліга чемпіонів — 08:0020483 Брюгге – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів
22
год
:
6
хв
Краснодар
20:00
Порту
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук