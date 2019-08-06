Квалификация Лиги Европы: Рига с украинцами вырвала ничью у ХИКа, Сабуртало справился с Араратом-Арменией

Состоялись первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы: Рига и ХИК разошлись миром в Латвии, а Сабуртало справился с принципиальным соперником в Ереване.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

Арарат-Армения – Сабуртало – 1:2

Голы: Кобялко, 31 – Алтунашвили, 72, Кения, 76

Рига – ХИК – 1:1

Голы: Билински, 81 – Вайрюнен, 7

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В столице Армении первыми забили хозяева. Россиянин Антон Кобялко забил после паса Гузя на 31-й минуте. Но во втором тайме Сабуртало перевернул все с ног на голову за 4 минуты. Сначала Сандро Алтунашвили сравнял счет, а затем экс-хавбек Карпат Леван Кения вырвал победу для чемпионов Грузии.

Случился камбэк и в Риге. Финский ХИК забил в дебюте усилиями Тима Вайрюнена. Однако, под занавес поединка латыши сумели вырвать ничью, когда Камил Билински реализовал момент после передачи Стуглиса. К слову, за рижан час игрового времени провел украинец Роман Дебелко (именно вместо него вышел Билински), а его соотечественник Вячеслав Шарпар появился на поле на 76-й минуте.