Куртуа вилетів через травму – відомі терміни відновлення

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа змушений буде пропустити найближчі матчі "вершкових" через ушкодження.

Бельгійський воротар через травму пропустить від 10 до 14 днів, повідомляє AS.

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Куртуа ушкодив м'язи попереку та не зможе допомогти Реалу в найближчих матчах. У матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Леганеса сьогодні, 9 січня, його місце у воротах займе Кейлор Навас.

Крім того, костаріканець тепер матиме шанс проявити себе в поєдинках Ла Ліги – проти Бетіса (13 січня) та Севільї (19 січня), а також у матчі-відповіді кубкового протистояння з "пепінерос" 16 січня.

У сезоні 2018/19 Тібо Куртуа є основним голкіпером мадридського Реала. Він провів 21 матч у всіх турнірах. Натомість у Кейлора Наваса в активі лише 8 поєдинків.