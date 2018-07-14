Куртуа: Хочемо досягнути успіхів на Євро-2020 і ЧС-2022

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа підбив підсумки ЧС-2018 після перемоги над Англією (2:0) у матчі за третє місце.

"Ми дуже щасливі, хоча приїхали сюди за золотом, щоб виграти ЧС-2018. Ми намагалися показати максимум, але у нас не вийшло виграти у півфіналі.

Це найголовніша перемога Бельгії в історії. Тому що ця команда переможців.

Бельгія – Англія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми хочемо досягнути успіхів і на чемпіонаті Європи, і через чотири роки на чемпіонаті світу. Можливо, там ми виступимо краще", – цитує Куртуа офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, збірна Бельгії отримала бронзові нагороди чемпіонату світу-2018 перегравши Англію (2:0) у матчі за третє місце.

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