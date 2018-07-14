toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БЕЛЬГІЯ - АНГЛІЯ ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ ТРАНСФЕРИ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Куртуа: Хочемо досягнути успіхів на Євро-2020 і ЧС-2022

22:57 86 Читать на русском
Куртуа: Хочемо досягнути успіхів на Євро-2020 і ЧС-2022
Тібо Куртуа / Фото з соцмереж

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа підбив підсумки ЧС-2018 після перемоги над Англією (2:0) у матчі за третє місце.

"Ми дуже щасливі, хоча приїхали сюди за золотом, щоб виграти ЧС-2018. Ми намагалися показати максимум, але у нас не вийшло виграти у півфіналі.

Це найголовніша перемога Бельгії в історії. Тому що ця команда переможців.

Бельгія – Англія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми хочемо досягнути успіхів і на чемпіонаті Європи, і через чотири роки на чемпіонаті світу. Можливо, там ми виступимо краще", – цитує Куртуа офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, збірна Бельгії отримала бронзові нагороди чемпіонату світу-2018 перегравши Англію (2:0) у матчі за третє місце.

"Нова ера воротарів": Реал підпише Луніну топ-конкурента, але в українця може з'явитись шанс

ЧС 2018Матч за 3 місце

Бельгія - Англія: Субота 14 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
2 : 0
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Бельгія - Англія Бельгія Бельгія Тібо Куртуа Тібо Куртуа
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Жоржінью став гравцем Челсі
    Англія — 14:121791 Жоржінью став гравцем Челсі
18
год
:
35
хв
Франція
18:00
Хорватія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук