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Куртуа: Хотим достичь успехов на Евро-2020 и ЧМ-2022

14 июля 22:57 24 Читати українською
Куртуа: Хотим достичь успехов на Евро-2020 и ЧМ-2022
Тибо Куртуа / Фото из соцсетей

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги ЧМ-2018 после победы над Англией (2:0) в матче за третье место.

"Мы очень счастливы, хотя приехали сюда за золотом, чтобы выиграть ЧМ-2018. Мы пытались показать максимум, но у нас не получилось выиграть в полуфинале.

Это самая главная победа Бельгии в истории. Потому что эта команда победителей.

Бельгия – Англия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы хотим достичь успехов и на чемпионате Европы, и через четыре года на чемпионате мира. Возможно, там мы выступим лучше", – цитирует Куртуа официальный сайт ФИФА.

Напомним, сборная Бельгии получила бронзовые награды чемпионата мира-2018 переиграв Англию (2:0) в матче за третье место.

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ЧМ 2018Матч за 3 место

Бельгия - Англия: Суббота 14 июля 2018

Бельгия
Матч окончен
2 : 0
Англия
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Теги
Бельгия Бельгия ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Бельгия - Англия Тибо Куртуа Тибо Куртуа
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