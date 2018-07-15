Куртуа: Хотим достичь успехов на Евро-2020 и ЧМ-2022

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги ЧМ-2018 после победы над Англией (2:0) в матче за третье место.

"Мы очень счастливы, хотя приехали сюда за золотом, чтобы выиграть ЧМ-2018. Мы пытались показать максимум, но у нас не получилось выиграть в полуфинале.

Это самая главная победа Бельгии в истории. Потому что эта команда победителей.

Бельгия – Англия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы хотим достичь успехов и на чемпионате Европы, и через четыре года на чемпионате мира. Возможно, там мы выступим лучше", – цитирует Куртуа официальный сайт ФИФА.

Напомним, сборная Бельгии получила бронзовые награды чемпионата мира-2018 переиграв Англию (2:0) в матче за третье место.

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