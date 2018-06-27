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Купер покинув пост наставника збірної Єгипту

08:05 4 Читать на русском
Купер покинув пост наставника збірної Єгипту
Ектор Купер / Фото: Getty Images

Збірна Єгипту та Ектор Купер припинили співпрацю після вильоту команди з чемпіонату світу-2018.

Ектор Купер покинув свій пост після вильоту національної команди Єгипту з чемпіонату світу-2018, повідомляє BBC.

Нагадаємо, збірна Єгипту програла всі три матчі на груповому етапі мундіалю: Уругваю (0:1), Росії (1:3), і Саудівській Аравії (1:2). Посівши останнє місце в групі А і не заробивши очок, команда Єгипту покинула турнір.

Купер очолив збірну Єгипту в 2015 році. Під його керівництвом національна команда завоювала срібні медалі Кубку африканських націй-2017 і вперше за 32 роки вийшла на чемпіонат світу.

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Теги
ЧС 2018 Єгипет Єгипет Ектор Купер Ектор Купер
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