Купер покинув пост наставника збірної Єгипту

Збірна Єгипту та Ектор Купер припинили співпрацю після вильоту команди з чемпіонату світу-2018.

Ектор Купер покинув свій пост після вильоту національної команди Єгипту з чемпіонату світу-2018, повідомляє BBC.

Нагадаємо, збірна Єгипту програла всі три матчі на груповому етапі мундіалю: Уругваю (0:1), Росії (1:3), і Саудівській Аравії (1:2). Посівши останнє місце в групі А і не заробивши очок, команда Єгипту покинула турнір.

Купер очолив збірну Єгипту в 2015 році. Під його керівництвом національна команда завоювала срібні медалі Кубку африканських націй-2017 і вперше за 32 роки вийшла на чемпіонат світу.

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