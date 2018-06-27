Купер покинул пост наставника сборной Египта

Сборная Египта и Эктор Купер прекратили сотрудничество после вылета команды с чемпионата мира-2018.

Эктор Купер покинул свой пост после вылета национальной команды Египта с чемпионата мира-2018, сообщает BBC.

Напомним, сборная Египта проиграла все три матча на групповом этапе мундиаля: Уругваю (0:1), России (1:3), и Саудовской Аравии (1:2). Заняв последнее место в группе А и не заработав очков, команда Египта покинула турнир.

Купер возглавил сборную Египта в 2015 году. Под его руководством национальная команда завоевала серебряные медали Кубка африканских наций-2017 и впервые за 32 года вышла на чемпионат мира.

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