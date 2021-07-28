Менеджмент каталонців запропонував головному тренеру двох кандидатів для підсилення – Крістіана Ромеро з Аталанти та Ренату Санчеша з Лілля.

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Як повідомляє AS, Куман обидва варіанти забракував. У трансфері Ромеро нідерландець не бачить сенсу, адже має чимало гравців оборонного плану: Піке, Лангле, Гарсію, Араухо, Мінгесу й Умтіті. Щодо Санчеша, який став лідером Лілля, є побоювання, що він не зможе проявити себе в топ-клубі, як це було в Баварії.

До слова, цього літа Барселона підписала оборонців Еріка Гарсію та Емерсона Рояла, а також форвардів Мемфіса Депая й Серхіо Агуеро. Рональд Куман ще хоче підсилити півзахист.

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