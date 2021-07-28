Менеджмент каталонцев предложил главному тренеру двух кандидатов для усиления – Кристиана Ромеро из Аталанты и Ренату Санчеша из Лилля.

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Как сообщает AS, Куман оба варианта забраковал. В трансфере Ромеро голландец не видит смысла, ведь имеет немало игроков оборонительного плана: Пике, Лангле, Гарсию, Араухо, Мингесу и Умтити. По поводу Санчеша, который стал лидером Лилля, есть опасения, что он не сможет проявить себя в топ-клубе, как это было в Баварии.

К слову, этим летом Барселона подписала защитников Эрика Гарсию и Эмерсона Рояла, а также форвардов Мемфиса Депая и Серхио Агуэро. Рональд Куман еще хочет усилить полузащиту.

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