Куман: Травма Депая – важкий удар для збірної Нідерландів

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував травму одного з лідерів команди Мемфіса Депая.

"За останні два роки Мемфіс зробив великий вклад у гру збірної Нідерландів. Ця травма – важкий удар для нього і для нас усіх.

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Травма хрестоподібної зв'язки означає декілька місяців реабілітації. Дехто відновлюється швидше. Але залікувати травму – недостатньо. Треба набрати форму, увійти в ритм. Це потребує часу. Тому Депаю буде дуже важко вийти на свій максимальний рівень до початку Євро-2020.

Трапитись може все. Залишається лише сподіватись, що всі інші гравці будуть здоровими. В травні будемо визначати рівень готовності усіх гравців і обирати тих, хто поїде на Євро", – цитує Кумана Sky Sports.

Нагадаємо, Депай отримав травму у матчі 18 туру чемпіонату Франції Ліон – Ренн. Для відновлення 25-річному футболісту може знадобитися 6 місяців.

До слова, збірна України матчем проти Нідерландів розпочне свій шлях на Євро-2020. Команди зустрінуться в Амстердамі 14 червня.

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