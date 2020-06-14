toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Евро-2020
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР РУХ

Куман переболел коронавирусом

14 июня 11:43 40 Читати українською
Куман переболел коронавирусом
Рональд Куман / Pro Shots

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман имел серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он оказался в больнице.

"Наши тесты на коронавирус показали отрицательный результат, но через некоторое время мы сделали анализ крови, в которой были обнаружены антитела. Когда человек начал чувствовать лучше, он сел на велосипед и поехал с друзьями.

Куман признался о звонке из Барселоны – тренер соперника сборной Украины мечтает возглавить каталонцев

Позже Рональд вернулся домой, и ему стало плохо. Я сразу поняла, что дело в сердце, поскольку отец и дядя Рональда умерли от проблем с сердцем. Электрокардиограмма показала, что он пережил сердечный приступ", – приводит слова жены Кумана Бартины Voetbal International со ссылкой на Libelle.

Напомним, Кумана доставили в больницу из-за жалобы на боль в груди – у наставника сборной Нидерландов диагностировали сердечный приступ. Добавим, что именно "оранжевые" должны были стать первым соперником сборной Украины на Евро-2020.

Політичне виховання, гострі заяви та унікальна гармонія – культовий тренер продовжив контракт, ледь стримуючи сльози

blog_ava
Главные новости футбола 15 июня: Динамо определило судьбу арендованных, черниговцы – лучшие в УПЛ, смена кадров в Рухе
07:00
379
Теги
коронавирус Нидерланды Нидерланды Нидерланды Рональд Куман Рональд Куман Евро-2020
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
34
мин
Боруссия Менхенгладбах
19:30
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук