Куман переболел коронавирусом

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман имел серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он оказался в больнице.

"Наши тесты на коронавирус показали отрицательный результат, но через некоторое время мы сделали анализ крови, в которой были обнаружены антитела. Когда человек начал чувствовать лучше, он сел на велосипед и поехал с друзьями.

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Позже Рональд вернулся домой, и ему стало плохо. Я сразу поняла, что дело в сердце, поскольку отец и дядя Рональда умерли от проблем с сердцем. Электрокардиограмма показала, что он пережил сердечный приступ", – приводит слова жены Кумана Бартины Voetbal International со ссылкой на Libelle.

Напомним, Кумана доставили в больницу из-за жалобы на боль в груди – у наставника сборной Нидерландов диагностировали сердечный приступ. Добавим, что именно "оранжевые" должны были стать первым соперником сборной Украины на Евро-2020.

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