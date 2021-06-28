Кулусевскі непокоїть гармата Маліновського – хавбек збірної Швеції побоюється ще одного українця
Півзахисник шведів Деян Кулусевскі виділив двох найнебезпечніших гравців "синьо-жовтих" напередодні дуелі в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
"У збірній України є хороші гравці. Маліновський з Аталанти і Ярмоленко. Обидва добре грають індивідуально.
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Мені подобається удар Маліновського. Він один з найкращих гравців Аталанти. Він забив багато голів і приніс багато очок команді у цьому сезоні", – цитує Кулусевскі Expressen.
Нагадаємо, поєдинок між збірними Швеції та України відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго. Початок зустрічі о 22:00.
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