"У збірній України є хороші гравці. Маліновський з Аталанти і Ярмоленко. Обидва добре грають індивідуально.

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Мені подобається удар Маліновського. Він один з найкращих гравців Аталанти. Він забив багато голів і приніс багато очок команді у цьому сезоні", – цитує Кулусевскі Expressen.

Нагадаємо, поєдинок між збірними Швеції та України відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго. Початок зустрічі о 22:00.

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