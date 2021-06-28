"В сборной Украины есть хорошие игроки. Малиновский из Аталанты и Ярмоленко. Оба хорошо играют индивидуально.

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Мне нравится удар Малиновского. Он один из лучших игроков Аталанты. Он забил много голов и принес много очков команде в этом сезоне", – цитирует Кулусевски Expressen.

Напомним, поединок между сборными Швеции и Украины состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Начало встречи в 22:00.

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