Кулусевски беспокоит пушка Малиновского – хавбек сборной Швеции опасается еще одного украинца
Полузащитник шведов Деян Кулусевски выделил двух самых опасных игроков "сине-желтых" накануне дуэли в 1/8 финала чемпионата Европы.
"В сборной Украины есть хорошие игроки. Малиновский из Аталанты и Ярмоленко. Оба хорошо играют индивидуально.
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Мне нравится удар Малиновского. Он один из лучших игроков Аталанты. Он забил много голов и принес много очков команде в этом сезоне", – цитирует Кулусевски Expressen.
Напомним, поединок между сборными Швеции и Украины состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Начало встречи в 22:00.
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